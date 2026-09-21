В Варшавском зоопарке умерла 10-летняя манул Джесси

В Варшавском зоопарке умерла десятилетняя манул Джесси, которую ранее выбрали животным 2025 года. Причиной смерти стала обширная пневмония. Об этом рассказали в соцсетях зоологического сада.

Проблемы с дыханием у неё появились ещё в начале этого года. После лечения состояние улучшилось, и питомица вернулась к привычной жизни. Позднее болезнь дала о себе знать снова. На этот раз спасти Джесси не удалось.

В Варшаву она приехала в 2017 году из зоопарка чешского Хомутова. Сотрудники вспоминают её как независимую и спокойную обитательницу, которая не стремилась к постоянному вниманию людей.

Именно такой характер стал одной из отличительных черт Джесси. Манулка предпочитала держаться особняком и быстро полюбилась посетителям зоосада.

В июле Life.ru писал, что московскому манулу Тимофею подобрали сразу трёх потенциальных невест. Ранее среди возможных пар для него рассматривалась и Джесси из Варшавского зоопарка, однако польская сторона не стала передавать самку из-за её участия в европейской программе разведения.