Вася больше не на смене: Суд отправил лемура из московского антикафе в зоопарк

Басманный суд Москвы конфисковал лемура Васю, которого использовали для общения и фотосессий с посетителями столичного антикафе. Его хозяйку оштрафовали на 2,5 тысячи рублей, а самого примата передали Московскому зоопарку.

Сотрудники Отдела спасения диких животных Московского зоопарка приняли участие в изъятии самца кошачьего лемура, который неправомерно содержался в частных руках в антикафе «Лемур-кафе Вася». Видео © Telegram / Московский зоопарк

Кошачий лемур жил при заведении в Большом Харитоньевском переулке. Гости могли гладить и кормить Васю, а также фотографироваться с ним, при этом у владелицы не оказалось необходимых документов на содержание редкого животного.

Проверку ранее провели Департамент природопользования Москвы и Басманная межрайонная прокуратура. Специалисты установили, что лемура использовали в коммерческих целях, после чего животное изъяли и перевезли в зоопарк.

По прибытии, лемуру сразу был предложен первый приём пищи — аппетитные фрукты и овощи. Для него будет разработан индивидуальный план питания, соответствующий рациону, который полностью удовлетворяет видовые потребности этих животных.

«Самец хорошо перенёс дорогу и сразу начал с любопытством осваивать свой многоуровневый вольер. Я хочу напомнить всем жителям нашего города, что если вам стало известно о фактах незаконного содержания животных, сообщить об этом можно по телефону 112», – подчеркнула генеральный директор Московского зоопарка Светлана Владимировна Акулова.

Ветеринары осмотрели Васю и поместили его во временный вольер на период адаптации и карантина. В Московском зоопарке для примата также подобрали рацион и необходимые условия содержания.

Кошачьи лемуры относятся к видам, международная торговля которыми регулируется Конвенцией СИТЕС. Теперь Вася окончательно останется в Московском зоопарке после решения суда о конфискации.

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