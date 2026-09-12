В Индии спасли слона, который несколько дней ходил с шиной на шее

Дикий слон в индийском штате Ассам оказался в опасной ситуации после того, как вокруг его шеи застряла большая тракторная шина. Животное заметили в районе Голагхат, после чего сотрудники лесного департамента начали спасательную операцию.

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Слон передвигался по территории чайной плантации в районе Моронги. Специалисты наблюдали за ним, чтобы выбрать безопасный момент для вмешательства и не причинить вреда животному.

Для спасения слона использовали седативный препарат. После того как животное обездвижили, специалисты смогли снять покрышку, которая плотно застряла вокруг его шеи. Операция завершилась успешно, серьёзных травм у слона не обнаружили.

По одной из версий, слон мог случайно поднять брошенную тракторную шину хоботом, а затем она соскользнула и застряла. Точный механизм произошедшего пока не установлен.

До спасения специалисты опасались, что тяжёлая покрышка может привести к осложнениям: мешать движению животного, вызвать повреждения и создать угрозу для его здоровья.

После операции слон смог вернуться в естественную среду и воссоединиться со стадом. Глава правительства Ассама Химанта Бисва Сарма сообщил о спасении животного в соцсетях.

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