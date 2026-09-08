В Индии женщина сбросилась со скалы, убегая от медведя

В индийском штате Уттаракханд одна женщина погибла во время нападения медведя, ещё одна получила тяжёлые травмы. Инцидент произошёл 3 сентября в районе Сидели-Ток округа Чамоли, об этом сообщает Garhwal Post.

56-летняя Вимла Деви и Лакшми Деви отправились собирать корм для скота. В этот момент на них внезапно набросился медведь. Вимла Деви попыталась убежать, но сорвалась со скалистого обрыва и получила смертельные травмы. Лакшми Деви также пострадала. Её госпитализировали.

На помощь сельчанкам пришли местные жители. Они вызвали полицию и сотрудников лесного департамента, после чего к месту происшествия направились спасатели и большая группа жителей деревни. Местные жители потребовали от властей отловить медведя и усилить патрулирование в районе.

По данным Garhwal Post, за последний год в соседнем округе Паури от нападений медведей пострадали более 12 человек. Подобные случаи также регулярно происходят в Чамоли, Уттаркаши и Питхорагархе.