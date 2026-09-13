Бедолага в тесной клетке: Петербуржцы забили тревогу из-за обезьяны на балконе

Жители Санкт-Петербурга сообщили о необычном соседе — несколько дней на балконе многоэтажного дома находится обезьяна. Очевидцы опасаются, что животное содержат в неподходящих условиях. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

В Петербурге обезьяна несколько дней живёт на балконе многоэтажки. Видео © Telegram/ Осторожно, новости

По словам жильцов ЖК «Торфяная дорога», примата заметили на балконе около двух дней назад. Они утверждают, что окно квартиры часто остаётся открытым, а сама дверь в помещение закрыта.

Соседи рассказали, что хозяйка якобы могла ударить обезьяну. Они уже несколько раз обращались в полицию и Роспотребнадзор, но пока не получили ответа.

«Вчера она сидела в клетке малюсенькой, где она даже в полный рост не может встать», — рассказали очевидцы.

Сама владелица животного заявила, что взяла обезьяну на передержку. По её словам, примат временно находится у неё. Сейчас жильцы ждут реакции специалистов, которые смогут проверить условия содержания животного и оценить ситуацию.

Ранее в Подольске собака несколько суток провела в узкой десятиметровой трубе и не могла самостоятельно выбраться наружу. На помощь животному пришли местные жители.