Бедолага в тесной клетке: Петербуржцы забили тревогу из-за обезьяны на балконе
Обезьяну несколько дней держат на балконе многоэтажки в Петербурге
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RANA_ MONDAL
Жители Санкт-Петербурга сообщили о необычном соседе — несколько дней на балконе многоэтажного дома находится обезьяна. Очевидцы опасаются, что животное содержат в неподходящих условиях. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
В Петербурге обезьяна несколько дней живёт на балконе многоэтажки. Видео © Telegram/ Осторожно, новости
По словам жильцов ЖК «Торфяная дорога», примата заметили на балконе около двух дней назад. Они утверждают, что окно квартиры часто остаётся открытым, а сама дверь в помещение закрыта.
Соседи рассказали, что хозяйка якобы могла ударить обезьяну. Они уже несколько раз обращались в полицию и Роспотребнадзор, но пока не получили ответа.
«Вчера она сидела в клетке малюсенькой, где она даже в полный рост не может встать», — рассказали очевидцы.
Сама владелица животного заявила, что взяла обезьяну на передержку. По её словам, примат временно находится у неё. Сейчас жильцы ждут реакции специалистов, которые смогут проверить условия содержания животного и оценить ситуацию.
Ранее в Подольске собака несколько суток провела в узкой десятиметровой трубе и не могла самостоятельно выбраться наружу. На помощь животному пришли местные жители.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.