В Виннице ушедший в СЗЧ военный после ДТП несколько часов сидел с гранатой

В Виннице мужчина, который самовольно оставил воинскую часть, после ДТП несколько часов отказывался выходить из автомобиля и угрожал гранатой. Об инциденте сообщила местная полиция.

По данным правоохранителей, участник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта он стал угрожать окружающим боеприпасом, после чего закрылся вместе с ним в машине.

Переговоры с мужчиной продолжались до четырёх часов утра. В итоге он согласился открыть дверь и передать гранату сотрудникам полиции. Уже после этого правоохранители выяснили, что задержанный недавно самовольно покинул воинскую часть.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Одесской области, где военнослужащий, самовольно покинувший часть, взорвал гранату после остановки полицией. Тогда ранения получили двое правоохранителей, а сам мужчина позднее умер в больнице.