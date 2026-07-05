В Одесской области дезертир подорвал себя и полицейских гранатой

В селе Ивановка Одесской области военнослужащий, самовольно покинувший часть, привёл в действие гранату после остановки для проверки документов. Информация об инциденте обнародована правоохранительными органами Украины.

Нарушителем оказался 56-летний водитель мопеда, которого остановили за несоблюдение правил дорожного движения. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина находится в статусе СЗЧ. Тогда он достал из багажника гранату и взорвал её прямо на месте.

В результате оба патрульных получили осколочные ранения. Сам нападавший пострадал наиболее серьёзно: ему оторвало правую руку до локтя, также были повреждены левая рука и живот. Позднее он скончался в реанимационном отделении.

Ранее в городе Каменское Днепропетровской области мужчина подорвал гранату во время проверки военно-учётных документов. В результате тяжёлые ранения получили три человека. В числе пострадавших оказались сам злоумышленник, а также представители Министерства внутренних дел и сотрудники территориального центра комплектования. Всех раненых экстренно доставили в больницу.