Жительница Волгограда получила ожоги ног во время празднования дня рождения в ресторане Goya. По словам пострадавшей, официант случайно опрокинул на неё чайник с кипятком, а заведение в качестве извинения предложило депозит на три тысячи рублей для следующего посещения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Ожоги ног первой степени получила жительница Волгограда в свой день рождения. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Пострадавшая по имени Олеся рассказала, что пришла в ресторан отметить праздник. Во время ужина она заказала чай. Когда официант ставил чайник на стол, его рука, по словам девушки, осталась в ручке. Потянувшись за лимонадом, сотрудник опрокинул горячую воду на посетительницу.

Кипяток попал на ноги именинницы. Как утверждает Олеся, после происшествия её осмотрел врач, который диагностировал ожоги первой степени. Согласно приведённым ею сведениям, повреждения затронули около 4% поверхности тела.

Вместо праздничного настроения девушке пришлось разбираться с последствиями происшествия. По её словам, представители ресторана предложили в качестве компенсации депозит на три тысячи рублей, которым можно воспользоваться при следующем визите.

Однако возвращаться в заведение Олеся не собирается. Девушка считает предложенную компенсацию несоразмерной произошедшему и недовольна тем, как сотрудники ресторана отреагировали на ситуацию.

Позднее пострадавшая вновь связалась с представителями Goya, рассчитывая обсудить случившееся. По её утверждению, сообщение прочитали, но ответа она не получила. Девушка также пожаловалась, что после инцидента никто из представителей заведения не поинтересовался её самочувствием.

Теперь Олеся рассматривает возможность направить руководству ресторана досудебную претензию и потребовать денежную компенсацию. О подаче иска в суд или начале официального разбирательства пока не сообщалось.

Ресторан Goya расположен в Волгограде и специализируется на паназиатской кухне. На официальном сайте заведения указано, что его концепция вошла в число ста лучших ресторанных концепций России по версии профессиональной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».

Ранее Life.ru сообщал о жителе Ростова-на-Дону, который потребовал от ресторана быстрого питания 543 тысячи рублей за ожоги горячим кофе. По словам мужчины, сотрудник заведения случайно пролил напиток на него и приборную панель автомобиля. Пострадавший заявил, что вместо компенсации ему предложили бесплатный гамбургер. Впоследствии он обратился в суд, потребовав возместить материальный ущерб и моральный вред.