Судебный спор после удаления татуажа обернулся для жительницы Екатеринбурга расходами на экспертизу и арестом счетов. Тамара утверждает, что пыталась добиться компенсации за повреждённую кожу и потерю волос на бровях. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По словам женщины, в салон «Грушка» она обратилась, чтобы обновить перманентный макияж. Перед этим ей предложили вывести старый пигмент лазером. Процесс затянулся больше чем на год.

Клиентка рассказала, что после сеансов кожа кровоточила и сильно болела. На одной из процедур мастер, как утверждает Тамара, увеличила мощность аппарата, после чего остались ожоги и рубцы, а волосы перестали расти.

Женщина также заявила, что у салона не было необходимой лицензии, а для работы использовали бытовой прибор вместо медицинского. Позиция представителей заведения в найденной публикации не приводится.

Тамара потребовала вернуть деньги за услуги и компенсировать последствия процедур. По её словам, после пересмотра дела размер выплат сократили, а на неё возложили 97% стоимости экспертизы, которую первоначально оплатил салон.

Теперь екатеринбурженка намерена добиваться пересмотра дела в Верховном суде и обратиться в Генпрокуратуру. Она говорит, что из-за задолженности и ареста счетов не может собрать средства на операцию.

Жалобы на последствия косметических вмешательств возникают и при попытках исправить прежний результат. В октябре Life.ru рассказывал о москвичке, которая после удаления филлеров из губ, по её словам, перенесла отёк Квинке и временно потеряла зрение на один глаз из-за сильного отёка. Этот случай упоминался в материале о нежелательных реакциях на средства и процедуры для изменения внешности.