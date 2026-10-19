Хотели губы как после филлеров, а получили отёки: Новый бьюти-тренд обернулся жалобами

Россиянки начали жаловаться на сильные отёки лица и раздражение кожи после использования волюфилина — косметического компонента, который рекламируют как альтернативу инъекциям филлеров. Средства с ним уже появились в российских интернет-магазинах, однако обещанный эффект увеличения губ и щёк может обернуться неприятными последствиями. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Последствия нового бьюти-тренда с волюфилином, который набирает популярность в России. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По данным проекта, интерес к волюфилину за рубежом стремительно растёт. За год количество поисковых запросов, связанных с этим компонентом, увеличилось на 1698%, то есть почти в 18 раз.

Одновременно в интернете начали появляться рассказы о проблемах после применения таких средств. Одна из девушек сообщила, что после нескольких использований у неё заметно опухли щёки и область под глазами.

Другие покупательницы пожаловались на покраснение, шелушение кожи и отёки век. При этом установить по одним только отзывам, действительно ли все перечисленные реакции вызваны именно волюфилином, невозможно.

Популярный ингредиент получают из анемаррены асфоделовидной — растения, распространённого в Азии. Производители утверждают, что вещество способно стимулировать накопление липидов в жировых клетках и благодаря этому визуально увеличивать объём отдельных участков лица.

Косметику с волюфилином предлагают использовать не только для губ и щёк, но и в области под глазами, а также на носогубных складках. Покупателям обещают уменьшение впадин и морщин без инъекций.

Однако врач-косметолог, опрошенная SHOT ПРОВЕРКОЙ, усомнилась в эффективности такого метода. По словам специалиста, убедительных научных доказательств того, что нанесение волюфилина действительно увеличивает объём губ и щёк за счёт жировой ткани, пока недостаточно.

При этом раздражение и воспалительная реакция могут вызвать припухлость, которую легко принять за желаемый косметический результат. Таким образом, визуальное увеличение губ после нанесения средства ещё не означает, что оно работает так, как обещает реклама.

Специалист предупредила, что при появлении выраженного покраснения, отёка или других неприятных симптомов использование средства следует прекратить. При сильной или сохраняющейся реакции необходимо обратиться к врачу.