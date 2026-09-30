В Волгограде простились с многодетным отцом, ценой жизни спасшим покупателей ТЦ
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В Волгограде прошли похороны многодетного отца, застреленного во время конфликта в сетевом магазине. Об этом журналистам ТАСС сообщили в ритуальной службе.
Мужчину похоронили на кладбище Красноармейского района города. В службе подтвердили, что церемония уже завершилась. У погибшего остались пятеро детей и супруга.
Напомним, 26 сентября в супермаркете Волгограда застрелили 36-летнего отца пятерых детей. Подозреваемого задержали в тот же день. Он признал свою вину. Известно, что многодетный отец пытался защитить покупателей и присутстствовавших детей от агрессора. Он заслонил собой людей и попытался обезвредить дебошира, но тот успел выстрелить в мужчину. Прощание с погибшим прошло сегодня, 30 сентября.
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