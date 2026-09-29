Убийце многодетного отца из Волгограда может грозить до 25 лет лишения свободы
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Обвиняемому в убийстве многодетного отца в волгоградском супермаркете может грозить до 25 лет лишения свободы, рассказал адвокат Антон Пуляев. По его оценке, такой срок возможен, если следствие установит обстоятельства, позволяющие ужесточить квалификацию преступления.
Сейчас фигуранту вменяют убийство и незаконный оборот оружия. Как пояснил юрист, при нынешнем обвинении максимальное наказание может составить 20 лет. Речь идёт о применении травматического пистолета, переделанного в боевой.
Отсутствие разрешения на оружие само по себе не меняет квалификацию убийства. Однако его использование может учитываться судом как отягчающее обстоятельство. Основанием для пересмотра обвинения могут стать установленный хулиганский мотив или совершение преступления общеопасным способом, заключил собеседник NEWS.ru.
Напомним, вечером 26 сентября в супермаркете Волгограда после конфликта застрелили 36-летнего отца пятерых детей. Подозреваемого задержали в тот же день. 27 сентября СК опубликовал запись допроса, на которой тот признал вину. На следующий день суд заключил обвиняемого под стражу до 27 ноября. Прощание с погибшим назначено на 30 сентября.
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