Убийце многодетного отца из Волгограда может грозить до 25 лет лишения свободы

Обвиняемому в убийстве многодетного отца в волгоградском супермаркете может грозить до 25 лет лишения свободы, рассказал адвокат Антон Пуляев. По его оценке, такой срок возможен, если следствие установит обстоятельства, позволяющие ужесточить квалификацию преступления.

Сейчас фигуранту вменяют убийство и незаконный оборот оружия. Как пояснил юрист, при нынешнем обвинении максимальное наказание может составить 20 лет. Речь идёт о применении травматического пистолета, переделанного в боевой.

Отсутствие разрешения на оружие само по себе не меняет квалификацию убийства. Однако его использование может учитываться судом как отягчающее обстоятельство. Основанием для пересмотра обвинения могут стать установленный хулиганский мотив или совершение преступления общеопасным способом, заключил собеседник NEWS.ru.