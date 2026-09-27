Момент убийства многодетного отца в волгоградском «Магните» попал на видео

Момент убийства в продуктовом магазине Волгограда попал на камеру наблюдения. На кадрах от местного телеграм-канала видно, как мужчина в чёрной кепке после конфликта с посетителем у кассы достаёт пистолет и открывает огонь.

В Волгограде задержали мужчину после убийства покупателя в «Магните». Видео © Telegram / Волгоград Красноармейский

Перед стрельбой между мужчинами произошёл конфликт. Погибший сделал замечание посетителю из-за его агрессивного поведения, после чего тот направился к выходу из магазина. Однако у двери мужчина развернулся, достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонента. Очевидцы утверждают, что прозвучало шесть выстрелов, после чего пострадавший упал на пол, а нападавший скрылся.

Напомним, трагедия произошла вечером 26 сентября в магазине «Магнит» на улице 50 лет Октября в Красноармейском районе. У погибшего мужчины остались трое сыновей и полуторагодовалая дочь. В момент убийства двое мальчиков находились вместе с отцом в магазине. Стрелявшего задержали в тот же день. Следственное управление СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.