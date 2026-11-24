В Волгоградской области волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» в третий раз объявили розыск 38-летней Светланы Ершовой. Женщина пропала в городе Николаевске, её местонахождение неизвестно с 22 ноября.

По ориентировке, Светлана худощавого телосложения, среднего роста, с русыми волосами и голубыми глазами. В день исчезновения на ней были тёмно-зелёный пуховик и чёрные ботинки.

Поиски проводят добровольцы совместно с полицией. Женщина может находиться в любом населённом пункте Волгоградской области или другого региона.

Ранее Ершову уже искали в августе 2026 года. Тогда она пропала в Волгограде, а спустя неделю её нашли живой. Ещё один розыск женщины проводился в 2021 году, когда она жила в Николаевске.