В Волгоградской области ищут женщину, пропавшую в третий раз
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В Волгоградской области волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» в третий раз объявили розыск 38-летней Светланы Ершовой. Женщина пропала в городе Николаевске, её местонахождение неизвестно с 22 ноября.
По ориентировке, Светлана худощавого телосложения, среднего роста, с русыми волосами и голубыми глазами. В день исчезновения на ней были тёмно-зелёный пуховик и чёрные ботинки.
Поиски проводят добровольцы совместно с полицией. Женщина может находиться в любом населённом пункте Волгоградской области или другого региона.
Ранее Ершову уже искали в августе 2026 года. Тогда она пропала в Волгограде, а спустя неделю её нашли живой. Ещё один розыск женщины проводился в 2021 году, когда она жила в Николаевске.
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