В горах Сочи разыскивают 57-летнего мужчину, который бесследно исчез во время конной прогулки. Его лошадь самостоятельно вернулась в конюшню глубокой ночью, однако самого всадника до сих пор не нашли. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Мужчина отправился в горы 22 ноября вместе с товарищем. Они ехали верхом в районе села Пластунка, неподалёку от улицы Джапаридзе. В какой-то момент один из всадников ненадолго остановился, а когда продолжил движение, его спутника уже не было видно.

Вместе с мужчиной исчезла и его лошадь. Однако около полуночи животное самостоятельно добралось до конюшни, но без всадника. Связаться с пропавшим не удалось: примерно в 20:00 его телефон разрядился.

Спасатели обследовали горнолесную местность пешком, а также подняли в воздух беспилотник с тепловизором. Однако обнаружить следы туриста пока не удалось.

Утром 23 ноября поиски продолжились. Специалисты запланировали обследование русла горной реки Сочи на рафте — от базы «Вертолётчик» до микрорайона КСМ. В операции участвуют десять спасателей и четыре единицы техники. Что именно произошло с мужчиной во время прогулки и почему лошадь вернулась без него, пока неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал, что на популярном тайском курорте Пхукет бесследно пропал 74-летний турист из России. Мужчина утром 22 ноября вышел из жилого комплекса в районе Равай и больше не возвращался. При себе у него не оказалось мобильного телефона, поэтому связаться с ним невозможно. К поискам подключились туристическая полиция и местные волонтёры