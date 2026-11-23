Год без следа: В СК назвали условия возобновления поисков пропавшей семьи Усольцевых
В СК заявили, что поиски Усольцевых могут продолжиться при необходимости
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых могут возобновить при возникновении такой необходимости. Об этом РИА «Новости» рассказала представитель регионального Следственного комитета Яна Сырымбетова.
«С учётом собранных материалов уголовного дела при необходимости и целесообразности поисковые мероприятия будут продолжены», — заявила она.
По словам Сырымбетовой, решение о возвращении поисковых групп в тайгу будет зависеть не только от обстоятельств расследования. Следователи также оценят возможные риски для участников операции, поскольку безопасность поисковиков и сотрудников СК остаётся одним из главных условий проведения работ.
Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет продолжит работу со свидетелями исчезновения Усольцевых. В осенне-зимний период следователи намерены изучать собранные летом материалы и проверять полученные сведения. Одновременно сотрудники СК анализируют данные сотовых операторов, которые могут помочь установить новых очевидцев. Эту работу осложняет нестабильная мобильная связь в районе пропажи семьи.