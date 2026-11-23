Поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых могут возобновить при возникновении такой необходимости. Об этом РИА «Новости» рассказала представитель регионального Следственного комитета Яна Сырымбетова.

«С учётом собранных материалов уголовного дела при необходимости и целесообразности поисковые мероприятия будут продолжены», — заявила она.

По словам Сырымбетовой, решение о возвращении поисковых групп в тайгу будет зависеть не только от обстоятельств расследования. Следователи также оценят возможные риски для участников операции, поскольку безопасность поисковиков и сотрудников СК остаётся одним из главных условий проведения работ.