В истории загадочного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась важная новость для добровольцев, готовых продолжить поиски. Им не нужно дожидаться специального разрешения следователей, чтобы самостоятельно отправиться в Кутурчинское Белогорье. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК России Яна Сырымбетова.

По её словам, правоохранительные органы не могут запрещать волонтёрам проводить собственные поисковые мероприятия. При этом, когда работу непосредственно организует Следственный комитет, к обследованию местности привлекают специалистов разных направлений, в том числе опытных добровольцев с необходимым оборудованием.

«Волонтёры могут проводить поиски, запретить им мы не можем. Они могут самостоятельно выезжать на место», — пояснила Сырымбетова.

Сотрудница ведомства подчеркнула, что помощь поисковых организаций остаётся востребованной благодаря их опыту и техническим возможностям. За время поисков Усольцевых территорию обследовали не только спасатели, полицейские, сотрудники МЧС и следователи, но и спелеологи, кинологи, операторы беспилотников и даже парапланеристы.

«Когда следственные органы организуют работу на месте пропажи семьи, мы привлекаем разных специалистов. В том числе волонтёров, потому что у них есть необходимое оборудование и опыт в таких вопросах», — добавила представитель СК.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной исчезли 28 сентября 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Семья отправилась в горы и перестала выходить на связь. Начавшаяся после этого поисковая операция стала одной из самых масштабных в истории региона.

На первом этапе к поискам присоединились около полутора тысяч человек, однако обнаружить пропавших не удалось. Впоследствии местность обследовали ещё примерно десять раз, в том числе после схода снега в 2026 году. Ни одна из повторных экспедиций не принесла результатов.