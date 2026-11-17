Осенью и зимой следователи продолжат работу со свидетелями исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Они также изучат сведения, которые специалисты собрали за время летних поисков. О дальнейших планах рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК России Яна Сырымбетова.

«Сейчас в осенне-зимний период будем проводить следственные действия, работать со свидетелями, анализировать ранее полученную информацию», — сказала она РИА «Новости».

Сырымбетова отметила, что летом специалисты проделали большую работу, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения семьи.

Ранее Life.ru сообщал, что следователи изучают данные сотовых операторов и рассчитывают с их помощью найти возможных свидетелей. Эту работу затрудняет нестабильная мобильная связь в районе Кутурчинского Белогорья.