В истории исчезновения семьи Усольцевых появилась ещё одна зацепка: следователи пытаются установить, кто мог находиться рядом с пропавшими в тот роковой день. Для этого они изучают сведения мобильных операторов и анализируют активность телефонов в районе Кутурчинского Белогорья. Однако у расследования есть серьёзное техническое препятствие — мобильная связь в этой местности работает крайне нестабильно.

О ходе работы рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова. По её словам, следствие получает информацию от операторов связи и сопоставляет её, чтобы выявить людей, которые могли оказаться в районе исчезновения Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины.

«Мы получаем от операторов сотовой связи информацию, которую потом анализируем», — пояснила представитель СК в разговоре с РИА «Новости».

При этом установить точное количество людей, находившихся в определённой точке в конкретное время, практически невозможно. Сырымбетова объяснила, что данные мобильной сети не позволяют получить полную картину: сигнал может отсутствовать или фиксироваться непредсказуемо. Более того, непосредственно в посёлке Кутурчин, рядом с которым исчезла семья, мобильной связи вообще нет.

Сергей, Ирина и маленькая Арина пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась из Кутурчина в поход к горе Буратинка, но обратно так и не вернулась. Масштабные поисковые операции проводились в июне и июле 2026 года, однако обнаружить пропавших не удалось. Сейчас следствие считает наиболее вероятной версию несчастного случая, но продолжает проверять и криминальный сценарий.

Ранее бывший спасатель Юрий Раилко допустил, что тела Усольцевых могут так и не найти, если семья стала жертвой преступления. По его мнению, в случае заранее спланированного убийства злоумышленники могли тщательно скрыть следы произошедшего, сделав поиски практически безрезультатными. При этом следствие продолжает проверять разные версии исчезновения супругов и их пятилетней дочери.