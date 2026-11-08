Тела семьи Усольцевых, бесследно пропавшей в Красноярском крае, могут никогда не найти, если супруги и их пятилетняя дочь стали жертвами преступления. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал бывший спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисковой операции осенью 2025 года.

По словам эксперта, преступники могли тщательно скрыть следы произошедшего, из-за чего обнаружить возможное место захоронения будет крайне сложно. Раилко предположил, что убийца мог снять верхний слой дёрна, закопать тела, а затем вернуть растительность на место. В таком случае, считает он, обнаружить останки мог бы разве что медведь, обладающий острым обонянием.

«Если не найдут того, кто это сделал, то вообще не найдут», — заявил бывший спасатель.

Раилко допустил два возможных криминальных сценария исчезновения семьи: случайное столкновение с преступниками и заранее подготовленное убийство. По его оценке, во втором случае установить местонахождение Усольцевых будет особенно трудно.

«А если спланированное, то вообще никогда не найдут, если только не выйдут на заказчика», — подчеркнул он.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года во время непродолжительного похода в Кутурчинское Белогорье Красноярского края. Масштабные поиски с участием спасателей и добровольцев не принесли результатов. Установить местонахождение семьи до сих пор не удалось.

Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет не исключает криминальную версию исчезновения Усольцевых. Заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК Яна Сырымбетова пояснила, что следователи рассматривают возможность встречи семьи с посторонними людьми. При этом основной версией произошедшего по-прежнему считается несчастный случай.