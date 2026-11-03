Следственный комитет не исключает, что исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае могло быть связано с преступлением. Однако основной версией по-прежнему остаётся несчастный случай. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК России Яна Сырымбетова.

«Основная версия в деле исчезновения семьи Усольцевых — это несчастный случай. Однако криминальная версия так или иначе рассматривается. У нас трое людей пропали, мы не можем исключать криминал, в том числе, например, причинение смерти по неосторожности», — рассказала представитель ведомства.

Следователи допускают несколько вариантов развития событий. В частности, Сергей и Ирина могли поссориться во время похода или встретить в лесу посторонних людей.

Несчастный случай остаётся приоритетной версией, но следствие продолжает проверять и криминальный сценарий. Все основные версии исчезновения семьи и их актуальный статус Life.ru собрал здесь.

Ранее сообщалось, что сын Ирины Усольцевой Данил Баталов не ведёт самостоятельных поисков родственников. Он заявил, что не верит в их нахождение в районе Кутурчина и считает, что остаётся только ждать новых данных. Последние масштабные поисковые мероприятия проходили в июне 2026 года, но следов семьи тогда не обнаружили. Следствие в качестве одной из основных рассматривает версию несчастного случая.