Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых не собиралась скрываться и строила планы на ближайшие месяцы. Следователи не нашли подтверждений версии о побеге супругов с пятилетней дочерью, рассказала ТАСС замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК России Яна Сырымбетова.

По её словам, поездка в Кутурчинское Белогорье была обычным семейным отдыхом, который Усольцевы заранее обсудили и подготовили. Место для путешествия предложил глава семейства Сергей. При этом супруги не планировали надолго оставаться в тайге.

«При этом мы видим, у семьи были планы на октябрь, в том числе запланированные поездки, были планы и по работе. С собой каких-то запасов вещей, провианта, ещё чего-то у них не было», — сообщила Сырымбетова.

Следователи также опросили родственников, друзей и коллег пропавших. Никто из них не заметил странностей в поведении Усольцевых или признаков того, что супруги готовились к тайному отъезду.

«Все отмечают, что у членов семьи было абсолютно нормальное поведение», — подчеркнула представитель СК.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с дочерью Ариной исчезли 28 сентября 2025 года во время туристического похода в Кутурчинском Белогорье. Их поиски стали одними из самых масштабных в истории региона, однако установить местонахождение семьи так и не удалось.

Изначально следствие рассматривало три основные версии произошедшего: несчастный случай, добровольный побег и возможное преступление. Сейчас наиболее вероятным сценарием остаётся несчастный случай. При этом расследование обстоятельств исчезновения семьи продолжается.

Следствие не нашло подтверждений версии о заранее спланированном побеге семьи. Актуальный статус дела, что известно о последнем дне Усольцевых и какие версии СК остаются в работе — собрали в отдельном материале Life.ru.