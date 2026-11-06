Одна из основных версий исчезновения семьи Усольцевых не подтвердилась
СК не нашёл подтверждений побега семьи Усольцевых
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Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых не собиралась скрываться и строила планы на ближайшие месяцы. Следователи не нашли подтверждений версии о побеге супругов с пятилетней дочерью, рассказала ТАСС замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК России Яна Сырымбетова.
По её словам, поездка в Кутурчинское Белогорье была обычным семейным отдыхом, который Усольцевы заранее обсудили и подготовили. Место для путешествия предложил глава семейства Сергей. При этом супруги не планировали надолго оставаться в тайге.
«При этом мы видим, у семьи были планы на октябрь, в том числе запланированные поездки, были планы и по работе. С собой каких-то запасов вещей, провианта, ещё чего-то у них не было», — сообщила Сырымбетова.
Следователи также опросили родственников, друзей и коллег пропавших. Никто из них не заметил странностей в поведении Усольцевых или признаков того, что супруги готовились к тайному отъезду.
«Все отмечают, что у членов семьи было абсолютно нормальное поведение», — подчеркнула представитель СК.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с дочерью Ариной исчезли 28 сентября 2025 года во время туристического похода в Кутурчинском Белогорье. Их поиски стали одними из самых масштабных в истории региона, однако установить местонахождение семьи так и не удалось.
Изначально следствие рассматривало три основные версии произошедшего: несчастный случай, добровольный побег и возможное преступление. Сейчас наиболее вероятным сценарием остаётся несчастный случай. При этом расследование обстоятельств исчезновения семьи продолжается.
Следствие не нашло подтверждений версии о заранее спланированном побеге семьи. Актуальный статус дела, что известно о последнем дне Усольцевых и какие версии СК остаются в работе — собрали в отдельном материале Life.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что СК не исключает криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых. Представитель ведомства пояснила, что, несмотря на приоритетность версии несчастного случая, следователи обязаны проверить обстоятельства возможного преступления. В частности, рассматриваются предположения о конфликте между супругами или встрече с посторонними людьми во время похода.