СК Красноярского края опроверг сообщения о человеческих останках в районе поисков семьи Усольцевых. Что известно о слухе и поисках сейчас.

Следственный комитет Красноярского края заявил, что информация о найденных человеческих останках в районе Кутурчинского Белогорья не соответствует действительности. Ранее неподтверждённые сведения распространил исследователь Валентин Дегтерев.

«В лесу недалеко от Кутурчина найдены человеческие кости и какие-то вещи, тряпки. Я не могу утверждать, что это правда на сто процентов, но склонен доверять этой информации», — отметил собеседник Аиф.

Он добавил, что ранее ему приходили сообщения об обнаружении неких «следов» Усольцевых, однако оказывалось, что находки не имеют отношения к пропавшим. Дегтерев надеется, что проверка поступившей информации позволит сделать точный вывод.

Связь предполагаемой находки с семьёй Усольцевых на момент публикации не подтверждена. Актуальный статус поисков, официальные данные СК и проверенные сведения по делу собраны в обновляемом хабе Life.ru.

Ранеее была выдвинута новая версия, что семья Усольцевых, загадочно исчезнувшая в красноярской тайге осенью 2025 года, могла разделиться во время похода из-за внезапной беды. Следователи не исключают, что одному из супругов стало плохо или на путешественников напало дикое животное. Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в поход от посёлка Кутурчин к скале Буратинка в Красноярском крае, однако обратно не вернулась. Последние масштабные поисковые мероприятия проходили в июне и июле 2026 года. Сейчас приоритетной для следствия остаётся версия несчастного случая, однако криминальный характер исчезновения также не исключается.