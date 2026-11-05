Семья Усольцевых, загадочно исчезнувшая в красноярской тайге осенью 2025 года, могла разделиться во время похода из-за внезапной беды. Следователи не исключают, что одному из супругов стало плохо или на путешественников напало дикое животное. Такой сценарий исчезновения семьи в беседе с РИА «Новости» описала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

По словам представительницы ведомства, если Сергей Усольцев почувствовал себя плохо или получил травму, он мог попросить супругу самостоятельно вывести пятилетнюю дочь из леса и отправиться за помощью. В таком случае члены семьи могли оказаться в разных местах, что значительно осложнило бы поиски.

«Возможно, Сергею стало плохо, он травмировался, сказал супруге выходить самой, выводить ребёнка», — рассказала Сырымбетова.

Ещё одной возможной причиной трагедии следствие считает нападение дикого животного. В частности, в районе исчезновения семьи обитают медведи. При встрече с хищником поведение людей могло быть непредсказуемым: супруги могли броситься в разные стороны, а животное — напасть на одного из членов семьи, после чего остальные попытались бы спастись бегством.

Представительница СК подчеркнула, что восстановить возможную последовательность событий в подобной ситуации крайне сложно. Следователи не исключают, что нападение могло привести к разделению семьи и дальнейшему исчезновению её участников.

«Если на них напало дикое животное, допустим, тот же медведь, который водится в тех местах, спрогнозировать, как они себя повели — бросились врассыпную, напал на одного, другие убежали, — тоже очень сложно», — пояснила Сырымбетова.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в поход от посёлка Кутурчин к скале Буратинка в Красноярском крае, однако обратно не вернулась.

Последние масштабные поисковые мероприятия проходили в июне и июле 2026 года. Сейчас приоритетной для следствия остаётся версия несчастного случая, однако криминальный характер исчезновения также не исключается.