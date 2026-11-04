В деле о загадочном исчезновении семьи Усольцевых в красноярской тайге появились новые подробности: следователи установили и проверили на полиграфе туристов, которые находились в горах в тот же день, когда пропали супруги с маленькой дочерью. Эти путешественники могли оказаться одними из последних людей, встретивших семью перед исчезновением, однако заявили, что никого из Усольцевых не видели. Об этом ТАСС рассказала заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

По словам представительницы Следственного комитета, группа туристов прибыла в район Кутурчинского Белогорья раньше Сергея и Ирины Усольцевых с дочерью Ариной. Их автомобиль находился на парковке возле выхода к горным маршрутам. Позднее путешественники благополучно вернулись к машине и покинули территорию. Следователи установили их личности, провели опросы и дополнительно проверили показания с помощью полиграфа.

«Мы их опрашивали, проверяли на полиграфе. Усольцевых они на тропах не видели», — сообщила Сырымбетова.

При этом в Следственном комитете не исключают, что путешественники могли находиться неподалёку от пропавшей семьи, но так и не встретиться с ней. Туристические маршруты в горной местности позволяют людям пройти через один район в разное время, поэтому отсутствие встречи само по себе не означает, что Усольцевых там не было. По словам представительницы ведомства, опрошенные туристы после похода вернулись к оставленному автомобилю и уехали.

«Не исключено, что они могли разминуться», — подчеркнула Сырымбетова.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной бесследно исчезли 28 сентября 2025 года во время похода в Кутурчинское Белогорье Красноярского края. Обстоятельства их пропажи продолжают выяснять следователи.