Сын Усольцевой назвал хайпом сообщения о крови на месте пропажи семьи

Сообщения о якобы обнаруженных следах крови в районе исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае не имеют под собой доказательств и распространяются ради привлечения внимания. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал сын пропавшей Ирины Усольцевой Данил Баталов. Он раскритиковал эксперта, который в октябре предположил, что тела его родных могут находиться в одной из расщелин Кутурчинского Белогорья.

Баталов усомнился в достоверности подобных заявлений, особенно учитывая, что с момента исчезновения семьи прошло больше года. По его словам, автор громких предположений даже не посещал район поисков, однако продолжает выдвигать новые версии произошедшего.

«Ну какая кровь через год. Он на Кутурчине сам ни разу не был. Он специально хайпится», — заявил молодой человек.

Сын Усольцевой считает, что подобные высказывания рассчитаны на эмоциональную реакцию аудитории и позволяют их автору постоянно оставаться в центре внимания. Баталов также признался, что не понимает, почему СМИ продолжают публиковать неподтверждённые предположения.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи опросили около 150 человек, включая родственников, знакомых и очевидцев. Приоритетной версией произошедшего остаётся несчастный случай.

Ранее Life.ru сообщал, что повышенная активность медведей в Красноярском крае помешала проведению части запланированных мероприятий по поиску семьи Усольцевых. По словам председателя поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григория Сергеева, из-за присутствия хищников некоторые участки местности так и не удалось обследовать. Дополнительные трудности создало наступление холодов, осложнившее работу добровольцев в горах.