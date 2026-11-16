Следственный комитет показал видео резкого ухудшения погоды в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в день исчезновения семьи Усольцевых. На кадрах, снятых 28 сентября 2025 года, видно, как над горами стремительно темнеет небо, начинаются осадки и усиливается ветер. Видеозапись предоставило ТАСС Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным агентства, утром в день исчезновения Сергея и Ирины Усольцевых и их пятилетней дочери Арины температура воздуха достигала плюс 26 градусов. Однако после обеда погода резко изменилась: поднялся сильный ветер, началась метель, а температура заметно снизилась.

Особенно примечательно, что погодные условия сильно различались даже на небольшом расстоянии. Пока в горах Кутурчина небо затягивало тучами и начинались осадки, в расположенной неподалёку деревне сохранялась ясная погода.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК Яна Сырымбетова ранее рассказала, что на записи свидетеля уже к 18:00 видны плотные облака над горами.

«В горах погода меняется непредсказуемо», — подчеркнула следователь в беседе с РИА Новости.

Сырымбетова допустила, что Усольцевы могли начать подъём при благоприятной погоде, а когда решили возвращаться, условия уже значительно ухудшились. Другие туристы, успевшие раньше спуститься с горы Буратинка, также рассказывали о начавшихся осадках.

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года во время однодневного похода в Кутурчинском Белогорье. Семья отправилась в сторону горы Буратинка, но обратно не вернулась.

Первоначальные масштабные поиски, в которых участвовали около 1,5 тысячи человек, не дали результата. Впоследствии спасатели и следователи неоднократно возвращались в район исчезновения семьи, обследуя труднодоступные участки тайги.

По данным прокуратуры Красноярского края, в рамках расследования опрошены более 150 человек. Приоритетной версией исчезновения Усольцевых остаётся несчастный случай. Вместе с тем следствие продолжает проверять и криминальную версию.

Ранее Life.ru сообщал, что следователи начали изучать данные сотовых операторов, чтобы установить возможных свидетелей исчезновения Усольцевых. Однако поиски осложняет нестабильная мобильная связь в районе Кутурчинского Белогорья.