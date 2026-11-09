Ограничения сняли с шести банковских счетов Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с семьёй в красноярской тайге осенью 2025 года. Счета заблокировали в апреле из-за налоговой задолженности в 6760 рублей. Кто погасил долг, неизвестно.

Номер телефона Усольцевой зарегистрирован в MAX и по-прежнему привязан к одному из её счетов, пишет Аиф. Сведений об операциях по счетам после снятия ограничений издание не приводит.

Счета Сергея Усольцева, по данным издания, остаются заблокированными. Квартира в Сосновоборске и автомобиль Lexus оформлены на него, а Skoda Kodiaq находится в залоге у микрофинансовой организации. Его супруга Ирина юридически не владела имуществом — прописана она была в ветхом доме.