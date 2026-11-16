Погода в горах резко испортилась к вечеру в день исчезновения семьи Усольцевых. Уже к 18 часам плотные облака закрыли небо. Об этом рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СК Яна Сырымбетова.

«Если учитывать видео свидетеля, в 18 часов небо густо затянуто облаками. В горах погода меняется непредсказуемо. И как там было наверху (в горах): туристы, которые вернулись с Буратинки раньше, говорят, что дождик пробрасывал», — приводит её слова РИА «Новости».

По предположению следователя, семья начала подъём при хорошей погоде. Однако к тому времени, когда Усольцевы собирались спускаться, условия заметно ухудшились.

Ранее Life.ru сообщал, что 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Они ушли в однодневный поход по Кутурчинскому Белогорью в Красноярском крае и не вернулись. В начале ноября СК назвал несчастный случай основной версией исчезновения семьи. Следователи также продолжают рассматривать вероятность преступления. Версию добровольного побега они проверили, но подтверждений не нашли.