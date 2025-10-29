Следователи допрашивают родственников пропавших в тайге Усольцевых
Супруги Усольцевы, пропавшие в тайге вместе с дочерью. Обложка © VK / Ирина Усольцева
Следователи допрашивают родственников и знакомых семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге под Красноярском. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по краю и Хакасии.
Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход 28 сентября в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района и вскоре перестали выходить на связь.
Поиски семьи продолжались две недели и стали самыми масштабными в истории региона — в них участвовали более 1,5 тысячи человек из разных регионов страны. Однако вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена.
«Сейчас, помимо поисковых мероприятий, проводятся допросы родственников, близкого круга общения и очевидцев», — сообщили в СК.
В ведомстве уточнили, что официальной версией произошедшего остается несчастный случай.
Исчезновение семьи вызвало широкий общественный резонанс. Волонтеры, спасатели и местные жители прочесывали десятки километров труднодоступной местности, однако следов туристов так и не нашли. Следователи не исключают, что семья могла попасть под сход камней или потеряться в сложных погодных условиях. Волонтёры говорили, что в тех местах они находили кости и следы хищных животных. Но один из спасателей ранее заявил, что члены семейства живы, но не хотят, чтобы их нашли. В частности, оказалось, что пропавшей семье Усольцевых могут грозить статьи за ложный донос и мошенничество.
