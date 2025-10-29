Следователи допрашивают родственников пропавших в тайге Усольцевых

Следователи допрашивают родственников и знакомых семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге под Красноярском. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по краю и Хакасии.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход 28 сентября в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района и вскоре перестали выходить на связь.

Поиски семьи продолжались две недели и стали самыми масштабными в истории региона — в них участвовали более 1,5 тысячи человек из разных регионов страны. Однако вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена.

«Сейчас, помимо поисковых мероприятий, проводятся допросы родственников, близкого круга общения и очевидцев», — сообщили в СК.

В ведомстве уточнили, что официальной версией произошедшего остается несчастный случай.