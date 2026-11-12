У семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в красноярской тайге, во время похода было два мобильных телефона. Однако следователи до сих пор не знают, могли ли супруги воспользоваться навигацией, чтобы выбраться из леса. Об этом ТАСС рассказала представитель регионального управления СК Яна Сырымбетова.

«У них при себе было два телефона, но были ли у них средства навигации, неизвестно», — пояснила следователь.

По словам Сырымбетовой, на устройствах могли быть установлены специальные программы, однако установить, какие именно, пока не удалось. Ситуацию осложняет и сама местность: в Кутурчинском Белогорье много лесных троп, на которых легко сбиться с пути, особенно с наступлением темноты.

При этом следствие ранее проверило, могли ли Усольцевы дозвониться до спасателей. Выяснилось, что из-за слабого сигнала попытки вызова службы 112 могли вообще не отобразиться в детализации оператора. Поэтому отсутствие зафиксированных звонков ещё не означает, что семья не пыталась обратиться за помощью.

Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход по Кутурчинскому Белогорью в Красноярском крае и не вернулась. Первоначально на поиски вышли около полутора тысяч человек, однако установить местонахождение туристов не удалось.

В июне 2026 года спасатели возобновили масштабную поисковую операцию. К обследованию горно-таёжной местности привлекли около 80 специалистов, включая сотрудников МЧС, силовых ведомств, Госохотнадзора и добровольцев «ЛизаАлерт». Территорию временно закрыли для журналистов и неподготовленных волонтёров. Несмотря на повторные обследования, подтверждённых вещей пропавшей семьи обнаружить не удалось.

В начале ноября Следственный комитет сообщил, что основной версией исчезновения остаётся несчастный случай. При этом возможное преступление следователи не исключают. Отдельно проверялась версия добровольного побега, однако никаких доказательств того, что Усольцевы заранее планировали исчезновение, получено не было. Расследование уголовного дела продолжается.