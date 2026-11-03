Пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых могла пытаться дозвониться до службы спасения, однако слабый сигнал не позволил установить соединение. К такому выводу пришли следователи после специального эксперимента. При этом поиски семьи до конца 2026 года возобновлять не планируют, сообщила представитель регионального Следственного комитета Яна Сырымбетова.

Специалисты изучили данные мобильного оператора за 28 сентября 2025 года — день исчезновения супругов и их дочери. Выяснилось, что исходящих звонков и сообщений с телефона Сергея не зафиксировано, хотя аппарат регистрировался на базовой станции.

Однако сам факт подключения к сети ещё не означает, что абонент способен совершить вызов. Для проверки этой версии следователи отправились в Кутурчинское Белогорье с SIM-картой того же оператора, которым пользовался глава семьи.

«Но ни один звонок в службу в детализации телефонных переговоров не отобразился. Мы проводили следственный эксперимент, ездили по всему Кутурчинскому Белогорью с sim-картой оператора сотовой связи, который был у Сергея. Я звонила в службу 112. Но ни один звонок в службу в детализации телефонных переговоров не отобразился. То есть они могли звонить и не дозвониться», — рассказала Сырымбетова ТАСС.

Одновременно следствие сообщило о вынужденной паузе в поисках. Горную тайгу уже накрыл снег, а повышенная активность медведей создаёт дополнительную угрозу для спасателей. Возвращаться к обследованию местности до конца года специалисты не собираются. Судьба семьи, исчезнувшей во время похода в сентябре прошлого года, по-прежнему остаётся неизвестной.