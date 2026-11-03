Звонки на 112 исчезли? Следственный эксперимент показал, почему Усольцевым не ответили
В СК заявили, что Усольцевы, вероятно, не дозвонились до спасателей из-за связи
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых могла пытаться дозвониться до службы спасения, однако слабый сигнал не позволил установить соединение. К такому выводу пришли следователи после специального эксперимента. При этом поиски семьи до конца 2026 года возобновлять не планируют, сообщила представитель регионального Следственного комитета Яна Сырымбетова.
Специалисты изучили данные мобильного оператора за 28 сентября 2025 года — день исчезновения супругов и их дочери. Выяснилось, что исходящих звонков и сообщений с телефона Сергея не зафиксировано, хотя аппарат регистрировался на базовой станции.
Однако сам факт подключения к сети ещё не означает, что абонент способен совершить вызов. Для проверки этой версии следователи отправились в Кутурчинское Белогорье с SIM-картой того же оператора, которым пользовался глава семьи.
«Но ни один звонок в службу в детализации телефонных переговоров не отобразился. Мы проводили следственный эксперимент, ездили по всему Кутурчинскому Белогорью с sim-картой оператора сотовой связи, который был у Сергея. Я звонила в службу 112. Но ни один звонок в службу в детализации телефонных переговоров не отобразился. То есть они могли звонить и не дозвониться», — рассказала Сырымбетова ТАСС.
Одновременно следствие сообщило о вынужденной паузе в поисках. Горную тайгу уже накрыл снег, а повышенная активность медведей создаёт дополнительную угрозу для спасателей. Возвращаться к обследованию местности до конца года специалисты не собираются. Судьба семьи, исчезнувшей во время похода в сентябре прошлого года, по-прежнему остаётся неизвестной.
Следственный эксперимент помог объяснить, почему возможный звонок на 112 мог не отразиться в детализации. Что известно о последнем дне семьи, телефоне Сергея и ходе поисков — в отдельном материале Life.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что из-за активности медведей поисковикам не удалось выполнить часть запланированных мероприятий в районе исчезновения Усольцевых. В отряде «ЛизаАлерт» отмечали, что с наступлением холодов обследовать горную местность стало ещё сложнее. При этом работа по установлению обстоятельств пропажи семьи продолжалась, несмотря на то что за год зацепок найдено не было.