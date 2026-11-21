В Воронеже обнаружили дикую лису, у которой лабораторно подтвердили бешенство. Жителей призвали проверить прививки домашних животных, сообщает «МОЁ! Online» со ссылкой на городскую ветеринарную службу.

Заражённая хищница появилась в черте города, где могла представлять опасность для людей и питомцев. Специалисты предупреждают, что больные бешенством животные нередко теряют природную осторожность, приближаются к жилым домам и перестают бояться человека.

Распознать инфекцию можно по необычному поведению зверя. Среди тревожных признаков ветеринары называют внезапную агрессию или чрезмерную ласковость, обильное слюнотечение, шаткую походку и попытки есть несъедобные предметы. При встрече с подозрительной лисой нельзя пытаться её поймать, погладить или самостоятельно оказать помощь.

Особую опасность представляет попадание заражённой слюны в рану или на слизистые оболочки. Если животное укусило человека, необходимо сразу промывать повреждённое место водой с мылом в течение 15 минут, после чего срочно обратиться в травмпункт. Без своевременной медицинской профилактики бешенство после появления симптомов практически неизбежно приводит к смерти.

Владельцам домашних животных рекомендуют убедиться, что питомцы своевременно привиты. Если собака или кошка контактировала с подозрительным зверем, её необходимо изолировать и показать ветеринару.

В государственных ветеринарных учреждениях Воронежа прививки против бешенства делают бесплатно. Также специалисты проводят выездную вакцинацию.

Ранее Life.ru публиковал инструкцию Роспотребнадзора о действиях после укуса животного. Ведомство предупреждало, что опасность представляют не только укусы, но и царапины, а также попадание слюны на повреждённую кожу.