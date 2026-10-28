В войска начали поставлять обновлённый тяжёлый БПЛА «Изделие 80»

Российская армия получит 1500 модернизированных тяжёлых беспилотников «Изделие 80». Компания «Транспорт будущего» уже приступила к поставкам обновлённых аппаратов после устранения недостатков, на которые ранее обращал внимание министр обороны Андрей Белоусов. Об этом сообщили в пресс-службе разработчика.

Всего военным планируют передать 750 комплексов. Каждый включает два коптера, специальный прицеп для перевозки, запасные аккумуляторы, воздушные винты и другие комплектующие для обслуживания техники.

В июне Белоусов раскритиковал «Изделие 80», назвав беспилотник известным, но имеющим ряд проблем. Тогда министр уточнил, что аппарат проходит доработку. Теперь производитель объявил о завершении модернизации и начале поставок новой версии.

По информации компании, конструкцию коптера обновили с учётом замечаний военных. При этом ключевые элементы аппарата предприятие выпускает самостоятельно: от шасси, корпуса и винтов до аккумуляторных сборок и программного обеспечения.

Гендиректор «Транспорта будущего» Андрей Лебедев сообщил, что существующие мощности позволяют ежегодно производить до пяти тысяч таких беспилотников. При необходимости предприятие рассчитывает значительно увеличить объёмы выпуска.

Одновременно компания занялась ранее изготовленными аппаратами. С октября началась модернизация «Изделия 80» первого поколения, которое уже поставлялось российским военным.

Ранее Life.ru сообщал, что министру обороны Андрею Белоусову представили новые беспилотники и роботизированные комплексы, разработанные военнослужащими группировки «Днепр». Технику создавали с учётом задач подразделений и опыта её применения в зоне СВО.