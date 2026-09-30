В Якутии подросток хотел напасть на одноклассников с отцовским ружьём

В Якутии предотвратили нападение школьника, который готовился совершить особо тяжкое преступление против нескольких человек и ранее устроил пожар в учебном заведении. Подростка поместили в центр временного содержания на срок до 30 суток, сообщили в объединённой пресс-службе судов республики.

С июля по сентябрь ученик одной из школ Верхневилюйского района разрабатывал план преступления. Для этого он завёл закрытый канал в мессенджере, где подробно описывал свои намерения и предполагаемые обстоятельства нападения.

По данным суда, несовершеннолетний тайком забирал охотничьи патроны из оружейного сейфа отца и фотографировался с его ружьём для публикаций в интернете. Кроме того, он подготовил рюкзак и футболку с надписью, сделанной краской. До задержания подросток успел организовать возгорание в здании образовательного учреждения.

Осуществить дальнейшие планы ему помешали сотрудники полиции. «В судебном заседании установлено, что несовершеннолетний из благополучной семьи», — отметили в пресс-службе.

Специальная комиссия рекомендовала ребёнку особые условия обучения и обследование в профильном медицинском учреждении. Иск правоохранителей поддержали прокуратура, органы опеки, детский омбудсмен и комиссия по делам несовершеннолетних. Родители и адвокат также не стали возражать против помещения школьника в специализированный центр МВД.

Ранее Life.ru сообщал о предотвращении массового убийства в одной из школ Улан-Удэ. По данным МВД Бурятии, нападение на сверстников готовил 12-летний мальчик. Правоохранители сумели остановить его ещё на стадии подготовки, не допустив трагедии.