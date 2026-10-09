В Югре открыли первую в России цифровую лабораторию для изучения климата

В Ханты-Мансийске открылась цифровая лаборатория, которая поможет учёным разобраться, как болота и другие природные экосистемы Западной Сибири поглощают углекислый газ и влияют на климат. Новая площадка объединит данные с нескольких исследовательских станций и позволит создавать математические модели климатических изменений. Организаторы называют проект первым подобным в России.

Лабораторию создали «Газпром нефть», Министерство науки и высшего образования РФ и Югорский государственный университет. Главная особенность проекта — переход от отдельных наблюдений к непрерывному мониторингу природных процессов. Благодаря этому исследователи смогут не просто фиксировать состояние экосистем в определённый момент, но и отслеживать изменения на протяжении длительного времени.

«Наш совместный проект с Югорским государственным университетом и Минобрнауки позволит построить на основе реальных данных точные математические модели климатических процессов в Западной Сибири. Это важно как для научных исследований изменений климата, так и для принятия решений в различных отраслях – от энергетики до сельского хозяйства», — комментирует Александр Дюков, председатель правления нефтяной компании.

Информация поступает с научных площадок в разных частях Югры. Среди них — станция «Мухрино», специализирующаяся на изучении болотных ландшафтов, природный парк «Кондинские озёра» и мониторинговый комплекс на нефтяном месторождении. Установленное там оборудование непрерывно измеряет потоки парниковых газов.

«Для региона открытие цифровой лаборатории – это возможность превратить природный потенциал автономного округа в научный ресурс всероссийского масштаба. Объект станет главной площадкой для исследований углеродного баланса, а собранные данные позволят государству и бизнесу принимать взвешенные решения по сокращению выбросов и адаптации к меняющимся климатическим условиям», — отмечает губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук.

Полученные сведения будут обрабатываться в едином цифровом центре. Это позволит учёным изучать углеродный баланс природных территорий, выявлять закономерности и строить более точные прогнозы. Особенно важно понять, как меняется способность болот накапливать углерод под влиянием температуры, влажности и других природных факторов.

Как отметил ректор Югорского государственного университета Роман Кучин, лаборатория будет заниматься обработкой и проверкой высокочастотных измерений. В перспективе к исследовательской сети планируется подключить станции на Ямале и в Томской области.

Результаты проекта могут найти практическое применение далеко за пределами научных лабораторий. Более точные климатические модели необходимы для оценки экологических рисков, разработки низкоуглеродных технологий и адаптации различных отраслей экономики к изменениям окружающей среды — от энергетики до сельского хозяйства.

Кроме того, на новой площадке будут обучать будущих специалистов по экологии и климату. Студенты и молодые исследователи смогут работать с реальными данными наблюдений и современными цифровыми инструментами, получая опыт, востребованный как в науке, так и в промышленности.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России начали готовить климатические проекты по восстановлению торфяных болот. Такие инициативы направлены на сокращение выбросов парниковых газов и сохранение природных экосистем.