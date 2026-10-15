В Южной Корее бизнесмен получил три года тюрьмы за выстрел рабочему в анус

В Южной Корее владельца фабрики приговорили к трём годам тюрьмы за то, что он направил струю сжатого воздуха из промышленного пневмопистолета в анус рабочего-мигранта из Таиланда. В результате мужчина получил тяжёлые травмы и перенёс операцию, сообщает The Korea Times.

Инцидент произошёл 20 февраля на предприятии в городе Хвасон провинции Кенгидо. Бизнесмен приставил сопло устройства к заднему проходу подчинённого и около семи секунд подавал газ под высоким давлением. Это привело к разрыву прямой кишки длиной более десяти сантиметров, из-за чего пострадавшему потребовалось хирургическое вмешательство.

Приговор вынесла судья окружного суда Сувона Ку На Ен. Мужчину в возрасте около 60 лет признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений и нарушении трудового законодательства. При этом предприниматель не проявил раскаяния и даже вычел расходы на лечение пострадавшего из его зарплаты. Его супруга также проходила по делу по обвинению в запугивании, однако суд отклонил предъявленные ей претензии.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае на заводе в подмосковном Павловском Посаде. Там рабочие решили накачать своего 27-летнего коллегу кислородом через задний проход, используя шланг от баллона. Эксперимент закончился разрывом кишечника, потерей сознания и госпитализацией мужчины.