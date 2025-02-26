Работяги с завода пытались надуть коллегу через задний проход в Подмосковье

Группа рабочих решила провести эксперимент на своём 27-летнем друге. Они ввели шланг баллона с кислородом в его задний проход и начали подавать газ. Однако эксперимент пришлось свернуть почти сразу: вместо того чтобы полететь, подопытный потерял сознание от боли. Врачи, прибывшие на место происшествия, установили, что у парня произошёл разрыв кишечника, и госпитализировали его. В настоящее время он находится в местной больнице. Неясно, согласился ли пострадавший участвовать в эксперименте по собственному желанию.