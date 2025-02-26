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26 февраля, 14:02
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Работяги с завода пытались надуть коллегу через задний проход в Подмосковье

В Павловском Посаде рабочие попытались надуть коллегу через задний проход

В Павловском Посаде рабочие-металлопрокатчики попытались надуть коллегу кислородом через задний проход. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Группа рабочих решила провести эксперимент на своём 27-летнем друге. Они ввели шланг баллона с кислородом в его задний проход и начали подавать газ. Однако эксперимент пришлось свернуть почти сразу: вместо того чтобы полететь, подопытный потерял сознание от боли. Врачи, прибывшие на место происшествия, установили, что у парня произошёл разрыв кишечника, и госпитализировали его. В настоящее время он находится в местной больнице. Неясно, согласился ли пострадавший участвовать в эксперименте по собственному желанию.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве газовый баллончик взорвался в заднем проходе мужчины. Как рассказал 40-летний пострадавший, баллончик застрял, и он взял плоскогубцы, чтобы попробовать его извлечь. Однако при этом ёмкость дала течь, поэтому сдетонировала. Мотивы своих «потех» он не объяснил.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

Александра Мышляева
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