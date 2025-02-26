Работяги с завода пытались надуть коллегу через задний проход в Подмосковье
В Павловском Посаде рабочие попытались надуть коллегу через задний проход
В Павловском Посаде рабочие-металлопрокатчики попытались надуть коллегу кислородом через задний проход. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Группа рабочих решила провести эксперимент на своём 27-летнем друге. Они ввели шланг баллона с кислородом в его задний проход и начали подавать газ. Однако эксперимент пришлось свернуть почти сразу: вместо того чтобы полететь, подопытный потерял сознание от боли. Врачи, прибывшие на место происшествия, установили, что у парня произошёл разрыв кишечника, и госпитализировали его. В настоящее время он находится в местной больнице. Неясно, согласился ли пострадавший участвовать в эксперименте по собственному желанию.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве газовый баллончик взорвался в заднем проходе мужчины. Как рассказал 40-летний пострадавший, баллончик застрял, и он взял плоскогубцы, чтобы попробовать его извлечь. Однако при этом ёмкость дала течь, поэтому сдетонировала. Мотивы своих «потех» он не объяснил.
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