В Южной Корее мужчина устроил резню в ТЦ, привязав ножи к рукам

В южнокорейском Инчхоне мужчина с ножами, закреплёнными на обеих руках, напал на посетителей крупного торгового комплекса. Пострадали восемь человек, одна женщина перенесла остановку сердца. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на полицию.

Нападение произошло около 13:40 по местному времени в здании, где расположен гипермаркет Homeplus. По данным полиции, 59-летний мужчина двигался по эскалатору от второго подземного этажа до второго надземного и по пути атаковал людей.

Остановить его удалось самим посетителям торгового центра. Они обезвредили мужчину и удерживали его до прибытия полиции. Позже подозреваемого доставили в отделение для допроса.

Среди пострадавших — две женщины в возрасте около 20 лет, мужчина около 30 лет, четверо мужчин и женщин около 40 лет и женщина около 50 лет. Одна из молодых пострадавших перенесла остановку сердца и была направлена на операцию. Остальные получили травмы рёбер, плеч и спины, порез груди и ушиб запястья.

При задержании у мужчины обнаружили большое количество наркотиков. По данным полиции, он признался, что употреблял их перед нападением. Кроме того, подозреваемый носил электронный браслет: ранее он провёл четыре года в тюрьме за попытку убийства бывшей жены и должен был оставаться под электронным надзором до февраля 2029 года.

После происшествия Министерство юстиции Южной Кореи принесло извинения и пообещало проверить систему электронного контроля за бывшими заключёнными. Полиции также поручили усилить меры безопасности в местах массового скопления людей.

На первом этаже торгового комплекса развернули временный медицинский пункт на случай обнаружения новых пострадавших. Полиция продолжает устанавливать мотив и все обстоятельства нападения.

Ранее в южнокорейском Чхонджу второклассник напал с ножом на директора школы и учеников. Пострадали шесть человек — педагог и пятеро детей.