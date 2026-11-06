В Забайкальском крае скончался 19-летний молодой человек, которого госпитализировали с острой дыхательной недостаточностью после курения фруктового вейпа. В ходе обследования врачи обнаружили у пациента злокачественную опухоль с вторичными очагами в головном мозге. Обстоятельства смерти выясняются, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, парень самостоятельно вызвал скорую помощь, когда почувствовал сильную одышку. К моменту приезда в больницу его состояние уже оценивалось как тяжёлое, поэтому медики сразу направили пациента в реанимационное отделение.

Во время обследования специалисты выявили онкологическое заболевание. Помимо злокачественной опухоли, у юноши обнаружили вторичные очаги поражения в головном мозге, что указывает на распространение опухолевого процесса.

Несколько дней врачи боролись за жизнь пациента. Несмотря на оказанную помощь, его состояние не удалось стабилизировать, и молодой человек скончался.

Как пишет Baza, онколог профильного диспансера подтвердил, что незадолго до резкого ухудшения самочувствия парень пользовался фруктовыми одноразовыми электронными сигаретами.

При этом точная причина смерти и роль вейпа в развитии острой дыхательной недостаточности пока не установлены. Само по себе совпадение курения с последующим ухудшением состояния не доказывает, что электронная сигарета вызвала обнаруженное онкологическое заболевание.

Информацию о смерти 19-летнего пациента с тяжёлой дыхательной недостаточностью и вторичными очагами злокачественной опухоли в головном мозге также подтвердили региональные медицинские власти. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства трагедии.

Ранее Life.ru сообщал о гибели 12-летнего школьника в Уссурийске после курения вейпа. В Минздраве Приморья тогда подтвердили смерть ребёнка и отметили, что ухудшение состояния произошло стремительно. По предварительной информации, трагедия могла быть связана с использованием электронной сигареты, однако точные обстоятельства произошедшего требовали дополнительной проверки.