Вам покажут рекламу бургеров, пока вы спите: Китайский фантаст — о мире, в котором мы вот-вот окажемся

Реклама в будущем может добраться до пространства, которое пока почти не затронула экономика внимания, — человеческого сна. Такой сценарий в интервью Life.ru допустил китайский писатель-фантаст и соавтор книги «ИИ-2041» Чэнь Цюфань, рассуждая о дальнейшем развитии нейроинтерфейсов. Разговор состоялся в преддверии III Международного симпозиума «Создавая будущее», который состоится 12 и 13 ноября в Национальном центре «Россия».

По его версии, если подобные устройства научатся точно определять фазы сна и передавать мозгу сигналы в нужный момент, технология почти неизбежно заинтересует бизнес.

«Я не сомневаюсь, что кто-нибудь попытается продавать через это бургеры», — отметил писатель.

Чэнь Цюфань назвал сон «последней дикой территорией, которую экономика внимания ещё не огородила». При этом, по его мнению, один и тот же механизм теоретически можно использовать как для коммерческого воздействия, так и для изменения привычек — например, чтобы после пробуждения человек захотел отправиться не за фастфудом, а на пробежку.

«Код один и тот же. Разница лишь в том, кто записал в него намерение», — объяснил фантаст. Главным вопросом в таком будущем, по его мнению, станет уже не сама технология, а то, кто получит возможность задавать человеку цели и каким будет его согласие на подобное вмешательство.

Отдельно Чэнь Цюфань порассуждал о возможности воздействия нейротехнологий на память. Идею условного «удаления» болезненных воспоминаний, например о бывшем партнёре, он оценивает скептически: вместе с пережитым опытом человек рискует потерять часть собственной личности.

«Память, которую ты стираешь, уносит с собой и того человека, которым ты был, когда любил. Я бы предпочёл оставить шрам», — сказал писатель.

Фантаст также допускает появление устройств, способных менять человеческое восприятие и создавать необычные состояния сознания без употребления веществ. Однако заменить самого человека такая технология, по его мнению, не сможет: «Устройство может открыть дверь. Но писать всё равно придётся самому».

Сегодня подобное воздействие через мозговые импланты остаётся гипотетическим. Исследователи уже экспериментируют с так называемой направленной инкубацией сновидений: например, система Dormio в MIT определяет момент засыпания и подаёт человеку звуковые подсказки, которые могут попасть в содержание сна. Это принципиально отличается от идеи нейроимпланта, способного напрямую «записывать» рекламу или воспоминания в мозг.

Ранее Life.ru рассказывал, как пациент Neuralink смог произнести слова «Я люблю тебя» с помощью вживлённого мозгового импланта. Устройство считывало связанную с попыткой произнести фразу нейронную активность и преобразовывало её в синтезированную речь.