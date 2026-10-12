Ван И: Китай готов вместе с Россией защищать морские интересы и судоходство

Китай готов вместе с Россией защищать законные морские права и интересы двух стран, а также обеспечивать безопасность судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече в Пекине с помощником президента РФ, председателем Морской коллегии Николаем Патрушевым.

«Китай готов действовать заодно с Россией, усилить согласованность морских стратегий двух стран, реализовывать взаимодополняемые преимущества, защищать законные морские права и интересы друг друга, поддерживать морскую безопасность в АТР, обеспечивать нормальное судоходство по ключевым морским путям в мире», — заявил Ван И.

По словам китайского министра, Москве и Пекину также следует учитывать суверенитет и безопасность прибрежных государств, содействовать стабильным поставкам энергоресурсов и защищать производственные и логистические цепочки. Отдельным направлением сотрудничества он назвал Арктику.

Ван И отметил, что китайская инициатива «Ледовый шёлковый путь» и российские планы развития Северного морского пути дополняют друг друга. Пекин намерен расширять взаимодействие с Москвой в морских и арктических вопросах.

Патрушев, в свою очередь, заявил о заинтересованности России в совместной работе над Трансарктическим транспортным коридором и глобальным управлением морской деятельностью. Москва также готова использовать китайский опыт в судостроении, логистике и морской торговле.

Ранее Life.ru рассказывал, что Патрушев заявил о попытках Запада препятствовать развитию международной морской логистики и безопасности в Арктике. По его словам, Россия продолжит развивать транспортные маршруты в высоких широтах.