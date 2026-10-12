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Регион
Опубликовано 12 октября, 17:49

Патрушев раскрыл во время визита в Китай, что Европа задумала на Балтике

Патрушев: Британия и ЕС разрабатывают план блокады Балтийского моря и проливов

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Великобритания и Евросоюз разрабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов, одновременно пытаясь организовать перехваты российских судов. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время визита в Китай.

«Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Другие ключевые коммуникации также находятся под угрозой», — подчеркнул он.

Патрушев обратил внимание, что возможные ограничения затрагивают не только Балтийский регион. По его словам, опасность существует и для других важнейших морских маршрутов, от которых зависят международные перевозки.

В ходе поездки в КНР глава Морской коллегии также отметил стратегическое значение судоходства для Москвы и Пекина. Он напомнил, что Китай занимает лидирующие позиции в мировой торговой логистике. Для обеих стран морские транспортные коммуникации играют важную роль.

Патрушев обсудил с китайским министром развитие Трансарктического коридора
Патрушев обсудил с китайским министром развитие Трансарктического коридора

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин обратил внимание на европейские учения в Балтийском море, в ходе которых отрабатывался захват гражданских судов. Российский лидер рассказал об этом на заседании Военно-промышленной комиссии. По его словам, Москва внимательно следит за подобной деятельностью.

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Анастасия Никонорова
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