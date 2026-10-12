Патрушев обсудил с китайским министром развитие Трансарктического коридора

Россия и Китай обсудили развитие Трансарктического транспортного коридора и увеличение грузоперевозок по Северному морскому пути. Переговоры в Пекине провели помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев и министр транспорта КНР Лю Вэй, сообщила пресс-служба Морколлегии.

Одной из главных тем встречи стало расширение участия китайских компаний в перевозке грузов через Арктику. Стороны рассмотрели возможности дальнейшего использования Севморпути и развития транспортной инфраструктуры в рамках совместных логистических проектов.

Отдельное внимание уделили двусторонним речным маршрутам. Москва и Пекин также обсудили наращивание морского товарооборота силами логистических операторов двух стран. Речь шла о дальнейшем развитии существующих направлений сотрудничества. Участники переговоров подчеркнули важность совместной работы по укреплению транспортного суверенитета России и Китая.

Ранее Life.ru сообщал, что Патрушев обсудил в Пекине возможность привлечения китайских компаний к оснащению российских верфей. Переговоры состоялись с временно исполняющим обязанности министра промышленности и информатизации КНР Кэ Цзисинем. Стороны рассмотрели перспективы научно-технического сотрудничества в судостроении.