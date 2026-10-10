Китай может помочь России с оснащением новых верфей: Патрушев провёл переговоры в Пекине

Россия рассматривает возможность привлечения китайских компаний к оснащению новых и проектируемых судостроительных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба Морской коллегии РФ по итогам переговоров её председателя, помощника президента России Николая Патрушева, с временно исполняющим обязанности министра промышленности и информатизации КНР Кэ Цзисинем.

Встреча состоялась в Пекине. Стороны обсудили перспективы научно-технического сотрудничества в судостроении, включая проведение совместных фундаментальных и прикладных исследований в морской сфере.

«Рассмотрены возможности привлечения китайских судостроительных корпораций в качестве технологических партнёров и поставщиков оборудования для проектируемых и новых судостроительных комплексов в России», — говорится в сообщении Морской коллегии.

Отдельное внимание участники встречи уделили внедрению современных информационных технологий в судостроительную отрасль. Обе стороны отметили перспективность такого направления сотрудничества.

Патрушев находится в Китае с рабочим визитом с 8 по 12 октября. Программа поездки включает переговоры по развитию взаимодействия двух стран в морской сфере. Ранее в МИД КНР заявили о готовности использовать визит для углубления стратегического диалога с Россией.

В рамках поездки Патрушев также посетил Шанхайский транспортный университет Цзяотун, где обсудил сотрудничество с российскими вузами и научными институтами в подготовке специалистов для судостроения и проведении совместных исследований.

Ранее Life.ru сообщал о временной приостановке контейнерных перевозок из Китая в Европу по Северному морскому пути. Как пояснили в таможенном управлении китайского города Нинбо, маршрут носит сезонный характер, поэтому движение судов возобновится только летом 2027 года. С момента запуска направления по нему прошли восемь судов, доставивших 7,76 тысячи стандартных контейнеров общей стоимостью 5,33 миллиарда юаней. При этом Северный морской путь продолжает развиваться: в сентябре по нему прошли 133 судна, что на 46% больше августовского показателя.