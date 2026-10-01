Путин допустил участие Китая в освоении крупного месторождения меди в Сибири

Китайские инвесторы могут принять участие в освоении одного из крупнейших месторождений меди в России и мире. Соответствующий вопрос вскоре рассмотрит правительственная комиссия, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас на правительственную комиссию будет вынесено решение, и дело идёт к тому, чтобы это решение было положительным, по одному из крупнейших в России, да и в мире месторождений меди. И туда тоже могут зайти китайские инвесторы. Это в Сибири», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что китайские компании уже входят в число наиболее активных иностранных инвесторов на Дальнем Востоке. Россия, по его словам, в течение многих лет создаёт систему льгот и других механизмов поддержки бизнеса в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин разрешил сделки с акциями холдинговой компании «Удоканская медь». В опубликованном распоряжении не назывались потенциальные покупатели, объём пакета и другие условия возможной сделки. Компания занимается освоением Удоканского месторождения с ресурсами 26,7 млн тонн меди. Первая очередь комбината рассчитана на производство до 150 тысяч тонн продукции ежегодно. Разрешение на операции с акциями было выдано в рамках специального порядка для стратегически значимых российских активов.