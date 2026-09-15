Путин одобрил сделки с акциями «Холдинговой компании «Удоканская медь»
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Президент России Владимир Путин разрешил проводить сделки с акциями АО «Холдинговая компания «Удоканская медь». Решение закреплено распоряжением главы государства.
Документ допускает операции, которые прямо или косвенно устанавливают, изменяют, прекращают либо обременяют права владения, пользования и распоряжения ценными бумагами предприятия.
Разрешение выдано в рамках указа № 520 от 5 августа 2022 года. Он установил особый порядок сделок с активами ряда стратегически важных российских компаний на фоне действий недружественных государств. Участники возможных операций, размер пакета и другие условия в опубликованной части распоряжения не указаны.
«Удоканская медь» занимается освоением одноимённого месторождения в Забайкальском крае. Его ресурсы оцениваются в 26,7 миллиона тонн металла. Мощность первой очереди комбината рассчитана на выпуск до 150 тысяч тонн продукции в год.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин дал старт работе Ермаковского горно-обогатительного комбината в Бурятии. Предприятие разрабатывает стратегически важное флюорит-бериллиевое месторождение.
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