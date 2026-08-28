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Регион
28 августа, 16:08

Путин приехал на завод по производству Volga в Нижнем Новгороде

Путин приехал на новый завод Volga в Нижнем Новгороде. Обложка © Life.ru

Путин приехал на новый завод Volga в Нижнем Новгороде. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сейчас посещает площадку по производству автомобилей Volga в Нижнем Новгороде. Кадры с нового предприятия публикует Life.ru.

На заводе начинается выпуск автомобилей возрождённого бренда. Производством занимается компания «Производство легковых автомобилей» на территории бывшего предприятия Volkswagen.

В линейку Volga сейчас входят три модели — кроссоверы K50 и K40, а также бизнес-седан C50. Их продажи стартовали 19 июня 2026 года.

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Напомним, в Нижний Новгород Путин приехал также для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» и знакомства с инфраструктурными объектами региона. Также в ходе поездки глава государства осмотрел ледовый дворец «Volga Арена», введённый в эксплуатацию в августе. В ближайшее время объект станет домашней ареной хоккейного клуба «Торпедо».

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Юлия Сафиулина
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