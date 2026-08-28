Путин посетил недавно открывшуюся Volga Арену в Нижнем Новгороде

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижний Новгород посетил введённую в эксплуатацию в августе «Volga Арену». В ближайшее время ледовый дворец должен стать домашней площадкой хоккейного клуба «Торпедо».

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Новый объект рассчитан не только на спортивные соревнования. Современное световое и звуковое оборудование позволит проводить здесь концерты и другие массовые мероприятия, а сам дворец планируют включить в культурно-спортивный кластер города.

Основная чаша вмещает 12 тысяч зрителей. Под одной крышей с ней оборудованы две тренировочные площадки, каждая из которых рассчитана ещё на 250 человек. Одно из тренировочных полей приспособлено для соревнований по следж-хоккею. Для маломобильных посетителей необходимой инфраструктурой оснастили входные группы.

Отдельный блок отвели нижегородской команде. В распоряжении игроков будут раздевалки, восстановительный центр, медицинские и тренерские кабинеты, помещения для тактических занятий и тренажёрный зал. Также для хоккеистов предусмотрели комнаты отдыха, склад экипировки, бросковую зону, зал акробатики и площадку для игровых видов спорта.