Путин посетил недавно открывшуюся Volga Арену в Нижнем Новгороде
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижний Новгород посетил введённую в эксплуатацию в августе «Volga Арену». В ближайшее время ледовый дворец должен стать домашней площадкой хоккейного клуба «Торпедо».
Видео © МАХ/Кремль. Новости
Новый объект рассчитан не только на спортивные соревнования. Современное световое и звуковое оборудование позволит проводить здесь концерты и другие массовые мероприятия, а сам дворец планируют включить в культурно-спортивный кластер города.
Основная чаша вмещает 12 тысяч зрителей. Под одной крышей с ней оборудованы две тренировочные площадки, каждая из которых рассчитана ещё на 250 человек. Одно из тренировочных полей приспособлено для соревнований по следж-хоккею. Для маломобильных посетителей необходимой инфраструктурой оснастили входные группы.
Отдельный блок отвели нижегородской команде. В распоряжении игроков будут раздевалки, восстановительный центр, медицинские и тренерские кабинеты, помещения для тактических занятий и тренажёрный зал. Также для хоккеистов предусмотрели комнаты отдыха, склад экипировки, бросковую зону, зал акробатики и площадку для игровых видов спорта.
Владимир Путин приехал в Нижний Новгород для участия в форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». В ходе поездки глава государства также осмотрел выставку российских технологических компаний, где ему представили самый маленький в стране беспилотник с искусственным интеллектом.
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Обложка © МАХ/Кремль. Новости