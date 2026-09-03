«Ваш кофе не станет вкуснее»: Физик разбил надежды всех, кто ждал чуда от тёмной материи

Очередная сенсация из мира науки: в эксперименте LUX-ZEPLIN (LZ) зарегистрирован возможный сигнал тёмной материи. Учёные потирают руки, интернет гудит, а обыватели ждут, когда им выдадут летающие тарелки и бесконечную энергию. Но научный сотрудник Национального центра физики и математики Максим Вялков в беседе с Life.ru отрезвил публику: от этого открытия ваша жизнь не изменится ровным счётом никак.

Зарегистрированный возможный сигнал тёмной материи в эксперименте LUX-ZEPLIN не даст обычным людям ровным счётом ничего, ничего не изменится. Потому что если рассуждать глобально, то изучение и поиск тёмной материи — это задача узнать, из чего окончательно состоит наша Вселенная. Сейчас, если представлять элементарные частицы как детали Лего, у нас есть так называемая Стандартная модель — по сути, инструкция, где описан набор примерно из 15 элементарных частиц. Всё, что вас окружает, состоит из этого набора. Но по нашим данным мы знаем, что это лишь малая доля Вселенной, менее 10%. Максим Вялков Физик, научный сотрудник Национального центра физики и математики, аспирант МГУ

Для обычного человека, даже если открытие тёмной материи состоится, ничего в жизни не поменяется: вы завтра проснётесь и точно так же выпьете кофе. Для физиков, подчеркнул собеседник Life.ru, конечно, это огромная радость. Стандартная модель, созданная великими учёными XX века, настолько прекрасна и точна, что это даже плохо — мы не понимаем, куда её развивать дальше.

Что касается практической пользы, то она проявится не сразу. Фундаментальные исследования требуют создания сверхточных приборов, технологии которых спустя десятилетия неизбежно проникают в повседневную жизнь. Однако сейчас говорить о конкретных результатах рано. По словам эксперта, велика вероятность, что зафиксированный сигнал — это лишь техническая помеха или случайный шум. Чтобы подтвердить открытие, нужны годы кропотливой работы и накопление статистики, поэтому учёные пока не спешат делать громких заявлений.

«Учёные там раз десять повторяют: «Слушайте, мы вообще не знаем, что мы там померили». Может быть, это действительно тёмная материя, но зарекаться никто не будет. В науке часто бывает: если что-то пообещаешь, потом с тебя потребуют. Возможно, это просто какой-то шум — где-нибудь камушек упал, что-то забилось, и коллеги поймали сигнал», — резюмировал физик.

Напомним, учёные зафиксировали в эксперименте LUX-ZEPLIN подземный сигнал, который может быть связан с тёмной материей. Детектор на основе 10 тонн жидкого ксенона зарегистрировал событие, соответствующее возможному столкновению гипотетической частицы вимпа с ядром атома, однако одного такого случая недостаточно для подтверждения открытия.